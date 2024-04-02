Лёвкин: Медицинский центр в районе Проспект Вернадского готов более чем на 50%

В Западном административном округе по адресу: улица Лобачевского, дом 42, строение 2 выполнены монолитные работы, приступили к устройству кровли, фасадным работам и остеклению многофункционального медицинского центра.
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