Президент России Владимир Путин 21 октября примет спецпосланника Президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге.
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Не верить ни единому слову США! Они хотят мира? Но они могли бы одномоментно прекратить эту войну - надо прекратить поставлять ВСУ оружие и боеприпасы, остановить передачу разведданых. США просчитали что Россия несомненно победит их задача примазаться к этой Победе, выдать себя за победителей и под прикрытием этого сохранить враждебное государство граничащие с Россией, обязательно сохранить за Украиной выход к морю, создать в Одессе и Николаеве свою военно-морскую базу с целью постоянно оказывать давление на Россию и попутно на все государства черноморского региона. Не дать себя заболтать, опять обмануть - вот наша задача. Единственное условие прекращения огня - КАПИТУЛЯЦИЯ Украины, уничтожение фашистского государства.