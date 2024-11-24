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Бастрыкин велел возбудить дело из-за видео с избиением школьницы в Иркутске

Бастрыкин велел возбудить дело из-за видео с избиением школьницы в Иркутске

В соцсетях появилась запись, как на девочку-подростка нападают сверстники и угрожают ей расправой.Следственные органы Иркутска возбудят уголовное дело из-за ранее появившегося в Сети видео с издевательствами над местной школьницей.

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