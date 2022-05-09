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Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Сальдо: планов объединения региона с российским Крымом нет

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Сальдо: планов объединения региона с российским Крымом нет

Руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо указал на отсутствие планов объединения региона с российским Крымским полуостровом.

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