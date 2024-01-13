В Петербурге начала работу выставка к 150-летию со дня рождения оперной певицы Антонины Неждановой

В особняке архитектора Александра Брюллова в Санкт-Петербурге открылась выставка «Царица русской оперы» к 150-летию со дня рождения оперной певицы Антонины Неждановой, сообщил праправнук певицы Иван Ананьев.
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