Избегайте этих ошибок при отмене путешествия

Отказ от поездки — это достаточно грустно, но лишний раз не стоит терять деньгиЛето уже давно подошло к концу, а это значит, что если вы относитесь к тем людям, которые предпочитают осенние путешествия борьбе с толпами людей в жару, то это ваше время.