Заезженная пластинка оппозиции.

Понауехавшие из тех, кто считал себя силой, которая может противостоять не только самой власти, но и волеизъявлению народа, время от времени выступает на доступных им площадках, надеясь убедить западников и переубедить нас, что живем мы в тумане лжи и обмана, не догадываясь об этом.
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