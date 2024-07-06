Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

Заезженная пластинка оппозиции.

Заезженная пластинка оппозиции.

Понауехавшие из тех, кто считал себя силой, которая может противостоять не только самой власти, но и волеизъявлению народа, время от времени выступает на доступных им площадках, надеясь убедить западников и переубедить нас, что живем мы в тумане лжи и обмана, не догадываясь об этом.

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