Российские бойцы нанести удары ТОС по скоплению двух бригад ВСУ

Удар тяжелыми огнеметными системами (ТОС) по скоплению военнослужащих двух бригад ВСУ нанесли подразделения группировки войск «Запад» Российской армии, сообщил 19 октября начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский РИА Новости.
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