Нетаньяху: Израиль полон решимости вернуть жителей на севере страны в свои дома

Израиль полон решимости вернуть жителей на севере страны в свои дома. Об этом в видеообращении, которое появилось в социальной сети X, заявил руководитель правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии