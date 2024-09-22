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Нетаньяху: Израиль полон решимости вернуть жителей на севере страны в свои дома

Нетаньяху: Израиль полон решимости вернуть жителей на севере страны в свои дома

Израиль полон решимости вернуть жителей на севере страны в свои дома. Об этом в видеообращении, которое появилось в социальной сети X, заявил руководитель правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

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