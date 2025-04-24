В Приморском районе Петербурга молодежь вышла на борьбу с рекламой наркотиков

В этом году разработали новый трафарет В Приморском районе Санкт-Петербурга прошла первая в этом году городская акция «Синяя птица – безопасная территория», направленная на закрашивание рекламы психоактивных веществ.
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