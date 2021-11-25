14 фото, демонстрирующих, что осенний Париж — нечто поистине фантастическое

Осень — удивительное время года, насыщенное яркими красками и дарующее кардинальную смену пейзажей. Путешествия в это время года способны подарить туристам куда больше свободы и впечатлений, чем в разгар сезона.
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