Так ещё суметь надо: Голливудский гений Вуди должен был унизить Россию. Вышло иначе

Знаменитый голливудский актёр Вуди Харрельсон на одной из пресс-конференций должен был унизить Россию – журналисты задали ему провокационный вопрос, из тех, на которые ответишь неверно – и вот тебя уже "отменяют".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии