Уничтожены склады с деталями ракет «Фламинго» и логистические центры ВСУ под Киевом Юлия ЧелкановаРоссийские военные нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ.
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