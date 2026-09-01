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Уничтожены склады с деталями ракет «Фламинго» и логистические центры ВСУ под Киевом

Уничтожены склады с деталями ракет «Фламинго» и логистические центры ВСУ под Киевом

Уничтожены склады с деталями ракет «Фламинго» и логистические центры ВСУ под Киевом Юлия ЧелкановаРоссийские военные нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

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