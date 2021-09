Последняя воля герцога Эдинбургского принца Филиппа будет храниться в секрете в течение как минимум 90 лет, чтобы защитить «достоинство и положение» королевы Елизаветы II, постановил Ее Величества Высокий суд правосудия Англии (Her Majesty’s High Court of Justice in England).