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Мегапроект: Расширение БАМа и Транссиба хотят взять в частные руки

Мегапроект: Расширение БАМа и Транссиба хотят взять в частные руки

Газпромбанк и группа "Бамтоннельстрой-Мост" ("БТС-Мост", построило вантовый мост на остров Русский ещё под названием "УСК-Мост") хотят взять на себя расширение Восточного полигона железной дороги на основе механизма концессии.

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