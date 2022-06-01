Мегапроект: Расширение БАМа и Транссиба хотят взять в частные руки

Газпромбанк и группа "Бамтоннельстрой-Мост" ("БТС-Мост", построило вантовый мост на остров Русский ещё под названием "УСК-Мост") хотят взять на себя расширение Восточного полигона железной дороги на основе механизма концессии.
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