Жители Мазанки прошли с крестным ходом после воскресной службы в Свято-Никольском храме

Ваш браузер не поддерживает видео. Православная традиция открыла ряд мероприятий, подготовленных ко Дню села Мазанки, передаёт корреспондент Вести Крым.
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