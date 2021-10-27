Мировое обозрение

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LG начала неожиданно рассылать скидочные купоны на смартфоны Google Pixel 5a

LG начала неожиданно рассылать скидочные купоны на смартфоны Google Pixel 5a

Компания LG, прекратившая выпуск собственных смартфонов этим летом, неожиданно начала рассылать «лояльным мобильным клиентам» коды на скидку в размере $65 при покупке гаджетов одного из бывших конкурентов.

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