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Губернатор Красноярского края Медведев утвердил выплату за добычу медведей

Губернатор Красноярского края Медведев утвердил выплату за добычу медведей

Расплодившиеся в Красноярском крае медведи стали чаще выходить к людям. Для решения проблемы власти ввели стимулирующую выплату для охотников по 36,5 тысячи рублей за каждого пойманного хищника.

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