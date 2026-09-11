Губернатор Красноярского края Медведев утвердил выплату за добычу медведей

Расплодившиеся в Красноярском крае медведи стали чаще выходить к людям. Для решения проблемы власти ввели стимулирующую выплату для охотников по 36,5 тысячи рублей за каждого пойманного хищника.
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