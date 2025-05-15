Политика как он...
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Политика как она есть

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Названа причина страшной гибели суперяхты известного богача

Названа причина страшной гибели суперяхты известного богача

Суперяхта Bayesian, принадлежавшая покойному технологическому магнату Майку Линчу, затонула у итальянских берегов после того, как на нее налетел ветер со скоростью около 117 км/ч, который вывел судно за пределы устойчивости и вызвал затопление правого борта, говорится в предварительном отчете Отдела по расследованию морских происшествий (MAIB).

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