Депортация мигрантов — полдела

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СССР-Россия

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Комментарии
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Александр Т
Если честно то лично мне по барабану все эти бывшие союзные республики. 70 лет висело это дерь.мо на русской шее. При минимуме отдачи жрало громадные ресурсы и ещё над нами издевалось. Так что хурджин аэропорт кишлак. Такие работящие пусть сами строят своё светлое будущее в своих аулах. А мы посмотрим оно же хотело свободы от оккупантов  само управлять своими такими прекрасными странами. Или своего умишки не хватает?
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16 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
👍 👍 👍
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13 час.
И
Иринушка
А у нас &quot;умишки&quot; хватало под меченым и ебном жить ? Все надо делать с умом с долгим прицелом. В этом надо у врагов-амеров поучиться бы....
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8 час.

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