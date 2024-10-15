Депортация мигрантов — полдела

Александр Т

Если честно то лично мне по барабану все эти бывшие союзные республики. 70 лет висело это дерь.мо на русской шее. При минимуме отдачи жрало громадные ресурсы и ещё над нами издевалось. Так что хурджин аэропорт кишлак. Такие работящие пусть сами строят своё светлое будущее в своих аулах. А мы посмотрим оно же хотело свободы от оккупантов само управлять своими такими прекрасными странами. Или своего умишки не хватает?