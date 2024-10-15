Депортация нелегальных мигрантов — нужное и самое простое рефлекторное действие, но отнюдь не стратегическое решение.
Депортация мигрантов — полдела
Комментарии
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Александр Т
Если честно то лично мне по барабану все эти бывшие союзные республики. 70 лет висело это дерь.мо на русской шее. При минимуме отдачи жрало громадные ресурсы и ещё над нами издевалось. Так что хурджин аэропорт кишлак. Такие работящие пусть сами строят своё светлое будущее в своих аулах. А мы посмотрим оно же хотело свободы от оккупантов само управлять своими такими прекрасными странами. Или своего умишки не хватает?
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16 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
👍 👍 👍
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13 час.
И
Иринушка
А у нас "умишки" хватало под меченым и ебном жить ? Все надо делать с умом с долгим прицелом. В этом надо у врагов-амеров поучиться бы....
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8 час.
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