Запад через молдавские спецслужбы толкает Санду к провокациям против ПМР – с катастрофическими последствиями

Доклад молдавских спецслужб Молдовы о ситуации на крупнейших восточноевропейских складах советского оружия в приднестровском селе Колбасна имеет крайне низкое качество.
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