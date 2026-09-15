Все стабильно: власти Барнаула рассказали о ситуации с топливом в городе

Ситуация на топливном рынке Барнаула оценивается как стабильная. Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, об этом на оперативном аппаратном совещании под руководством главы города Вячеслава Франка доложил его заместитель по экономической политике Сергей Рябчун.
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