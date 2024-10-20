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Царьград

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Администрация несколько лет не может снести аварийный дом в Меленках

Администрация несколько лет не может снести аварийный дом в Меленках

Здание признали ветхим ещё в 2017 году.Прокуратура требует снести аварийный дом на улице Венедиктова в Меленках.

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