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Колосков о «Краснодаре»: «Перестали играть в прежний футбол. Кордоба всегда был нервным, а стал невыносимым, больше разговаривает с судьями, чем играет»

Вячеслав Колосков дал оценку выступлениям «Краснодара» в этом сезоне. «Видно, что «Краснодар» перестал играть в тот футбол, который у них был.

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