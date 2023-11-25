В Архангельской области стали известны победители общественной награды «Достояние Севера – 2023»

Итоговое заседание организационного комитета региональной общественной награды накануне прошло в правительстве ПоморьяКак отметил председатель оргкомитета награды Виталий Фортыгин, в этом году на конкурс поступило 56 заявок от 18 муниципальных образований.
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