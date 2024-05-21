15 штуковин, которые так бы и остались загадкой, если бы не онлайн-знатоки

Зачастую нас раздражают эти всезнайки в интернете, которые хотят казаться экспертами в любой сфере. Но иногда это очень даже кстати, если действительно нужна помощь, например, в разгадывании какой-то находки.
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