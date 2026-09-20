Каждый седьмой россиянин готов перейти на новое место работы этой осенью — данные исследования. Согласно исследованию, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, каждый седьмой работающий россиянин (15 %) активно ищет новую работу и готов перейти на другое место уже этой осенью.