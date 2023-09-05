Новости из Китая позволили биржам АТР начать неделю на позитиве

Биржевые индексы АТР закрыли понедельник на положительной территории, благодаря новостям из Китая. Гонконгскому застройщику и крупнейшему игроку на рынке недвижимости, Country Garden, удалось отсрочить дефолт, оттянув сроки выплат по облигациям.