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Новости из Китая позволили биржам АТР начать неделю на позитиве

Биржевые индексы АТР закрыли понедельник на положительной территории, благодаря новостям из Китая. Гонконгскому застройщику и крупнейшему игроку на рынке недвижимости, Country Garden, удалось отсрочить дефолт, оттянув сроки выплат по облигациям.

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