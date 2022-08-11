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Медведев станет первым c 2009-го лидером рейтинга, у которого меньше 7000 очков

Первая ракетка мира Даниил Медведев выбыл во втором круге «Мастерса» в Канаде и не защитил очки за прошлогодний титул.

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