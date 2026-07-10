Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что Инфантино лишится поста главы ФИФА

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" заявил, что глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не сможет переизбраться на данный пост из-за скандала с красной карточкой игрока сборной США Фоларина Балогуна по просьбе президента США Дональда Трампа.