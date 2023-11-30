НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Фати пропустит до 3 месяцев из-за травмы. Он серьезно повредил мышцы задней поверхности бедра

Фати пропустит до 3 месяцев из-за травмы. Он серьезно повредил мышцы задней поверхности бедра

В матче АПЛ между «Брайтоном» и «Ноттингем Форест» (3:2) Фати был заменен на 21-й минуте из-за повреждения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх