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Единый День Безопасности Дорожного Движения.

Единый День Безопасности Дорожного Движения.

В рамках проводимого 25.10.2024 Единого Дня Безопасности Дорожного Движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма, инспектором ДПС были проведены профилактические беседы о безопасном передвижении по дороге уязвимых участников дорожного движения, о необходимости использования световозвращающих элементов в тёмное время суток и правильном п .

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