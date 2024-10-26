Единый День Безопасности Дорожного Движения.

В рамках проводимого 25.10.2024 Единого Дня Безопасности Дорожного Движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма, инспектором ДПС были проведены профилактические беседы о безопасном передвижении по дороге уязвимых участников дорожного движения, о необходимости использования световозвращающих элементов в тёмное время суток и правильном п .