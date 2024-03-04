К апрелю в Палате представителей может появиться новый законопроект о помощи Украине, — CNN. По данным агентства, спикер Палаты представителей Майк Джонсон по этому поводу встретился с группой республиканцев, которые разрабатывают новый двухпартийный законопроект.
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