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Русская весна

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В США разрабатывают новый законопроект о помощи Украине — CNN

В США разрабатывают новый законопроект о помощи Украине — CNN

К апрелю в Палате представителей может появиться новый законопроект о помощи Украине, — CNN. По данным агентства, спикер Палаты представителей Майк Джонсон по этому поводу встретился с группой республиканцев, которые разрабатывают новый двухпартийный законопроект.

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