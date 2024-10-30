Председатель СК России поручил представить доклад по информации о противоправных действиях в отношении детей в Московской области

В социальных медиа сообщалось, что воспитатель частного детского сада, расположенного в населенном пункте Голубое городского округа Солнечногорска, ненадлежащим образом относился к своим воспитанникам, в том числе оставлял их без присмотра.
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