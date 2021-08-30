Кто с перформансом к нам придет... о скульптурной куче в центре Москвы

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫТуризмКто с перформансом к нам придет... о скульптурной куче в центре Москвы Москва — это не просто столица нашей Родины. Это еще и культурный центр, притягивающий к себе творцов со всего мира.Вернуться к статье127НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьUral KarahanowКто-то в правительстве(неважно каком - московском или федеральном) хорошо на лапу взял за то, чтобы европиодиды насрали не под дверью, а прямо в центре зала, под люстрою.Максим БуровГлина номер четыре... Кто скажет, где остальные три глины?А народ ещё Лужкова с Церетели ругал за скульптуру Петра.СергейИ дальше-то что? Вторая куча где отложится? Или "пощечина" в виде ануса с откладываемой кучей, так сказать " в процессе"?Марина КозубЭто Россия! У неё особый вкус.. Особое представление о ПРЕКРАСНОМ! - вот это надо помнить чиновникам. которые позволяют гадить таким образом на улицах и площадях Москвы и России вцелом! С них надо спрашивать за создание такого "феноменального шедевра" Пусть они заплатят в казну средства, патраченные на его создание и уборку этого навоза....Анатолий ЛановойЭто оленьи экскременты в увеличенном виде. Наш оленевод знает толк в говне.Александр ПереваловЭта куча изначально стояла во Флоренции, гид нам сказала что народ ее завет" Куча го**на" и был категорически против этой кучи. Ее продали, купил какой то русский богатый человек, и вот флорентийцы дождались, куча уехала!!!ИИскандерМакакаревич ещё здесь?! Он же в Израиль слинять таки обещал!Владимир ПетросовУ мэра Москвы такие вкусы. Он так видит "красивую" и "культурную" столицу. "Художника" обидеть может каждый.Анатолий Селиванова кто из власти в Москве разрешил кучу Говн..а поставить - ему самому в квартире надо вживую это самое занести - может поймет про "таблетку №7" из анекдота про известного персонажа..........GgrainvnИтак у нас имеется куча. Осмелюсь уточнить — куча, согласованная городскими властями, которые не опасаются наказания из Кремля - там все такие же кучелюбы и русофобы.Валерий ЕвстафьевДумаю, что многие люди именно так, в таком образе, о Москве и думают: Москва - либеральная, продажная, коррупционная, надменная, скомпрометировавшая себя бескультурьем и распилом. Не белокаменная уже, а деградировавшая в большую глину.валерий чердынцевЭтот памятник-куча - олицетворение нашей либеральной действительности... Это - наша действительность... А то что его утвердило правительство говорит о многом.Комментировать
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