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Кто с перформансом к нам придет... о скульптурной куче в центре Москвы

Кто с перформансом к нам придет... о скульптурной куче в центре Москвы

Москва — это не просто столица нашей Родины. Это еще и культурный центр, притягивающий к себе творцов со всего мира.

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Ural Karahanow
Кто-то в правительстве(неважно каком - московском или федеральном) хорошо на лапу взял за то, чтобы европиодиды насрали не под дверью, а прямо в центре зала, под люстрою.
Максим Буров
Глина номер четыре... Кто скажет, где остальные три глины?А народ ещё Лужкова с Церетели ругал за скульптуру Петра.
Сергей
И дальше-то что? Вторая куча где отложится? Или "пощечина" в виде ануса с откладываемой кучей, так сказать " в процессе"?
Марина Козуб
Это Россия! У неё особый вкус.. Особое представление о ПРЕКРАСНОМ! - вот это надо помнить чиновникам. которые позволяют гадить таким образом на улицах и площадях Москвы и России вцелом! С них надо спрашивать за создание такого "феноменального шедевра" Пусть они заплатят в казну средства, патраченные на его создание и уборку этого навоза....
Анатолий Лановой
Это оленьи экскременты в увеличенном виде. Наш оленевод знает толк в говне.
Александр Перевалов
Эта куча изначально стояла во Флоренции, гид нам сказала что народ ее завет" Куча го**на" и был категорически против этой кучи. Ее продали, купил какой то русский богатый человек, и вот флорентийцы дождались, куча уехала!!!
Искандер
Макакаревич ещё здесь?! Он же в Израиль слинять таки обещал!
Владимир Петросов
У мэра Москвы такие вкусы. Он так видит "красивую" и "культурную" столицу. "Художника" обидеть может каждый.
Анатолий Селиванов
а кто из власти в Москве разрешил кучу Говн..а поставить - ему самому в квартире надо вживую это самое занести - может поймет про "таблетку №7" из анекдота про известного персонажа..........
grainvn
Итак у нас имеется куча. Осмелюсь уточнить — куча, согласованная городскими властями, которые не опасаются наказания из Кремля - там все такие же кучелюбы и русофобы.
Валерий Евстафьев
Думаю, что многие люди именно так, в таком образе, о Москве и думают: Москва - либеральная, продажная, коррупционная, надменная, скомпрометировавшая себя бескультурьем и распилом. Не белокаменная уже, а деградировавшая в большую глину.
валерий чердынцев
Этот памятник-куча - олицетворение нашей либеральной действительности... Это - наша действительность... А то что его утвердило правительство говорит о многом.

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