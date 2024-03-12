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Ямское поле

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Для подростков из Бегового проведут профориентационные игры

Жителей Бегового района пригласили на фестиваль «День профориентации». В субботу, 16 марта, в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ эксперты помогут выбрать профессию и расскажут, как открыть свое дело.

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