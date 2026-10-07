Депутат Немкин: мошенники рассылают опасное "обновление" для "Госуслуг"

В Госдуме предупредили о схеме с "обновлением" сервисов "Госуслуги" и ЕМИАС.Мошенники взяли на вооружение очередную коварную схему, чтобы добраться до сбережений и личных кабинетов граждан.
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