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Макрон предлагал Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж

Макрон предлагал Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж

Французские власти пытались подобраться поближе в Павлу Дурову с 2018 года – тогда бизнесмену даже устроили ужин в компании Эммануэля Макрона, на котором президент предложил перенести штаб-квартиру Telegram в Париж.

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