Макрон предлагал Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж

Французские власти пытались подобраться поближе в Павлу Дурову с 2018 года – тогда бизнесмену даже устроили ужин в компании Эммануэля Макрона, на котором президент предложил перенести штаб-квартиру Telegram в Париж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии