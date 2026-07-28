Малофеев в День Крещения Руси: "Для великороссов, малороссов и белорусов сегодняшняя дата одинаково свята"

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев поздравил всех православных с Днём Крещения Руси.Он напомнил о том, что в 988 году от Рождества Христова Русь приняла Православие из Константинополя: Получила духовный фундамент, на котором выросло наше государство-цивилизация – Россия как Третий Рим, Империя, Катехон, удерживающий весь мир от зла.