Экс-главу ЦБ Латвии приговорили к шести годам колонии за рыбалку

Один из самых громких финансовых скандалов за последнее время произошел в Латвии. Илмарс Римшевич, бывший глава Центрального банка страны, был приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов по обвинению в коррупции.
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