Владелец ювелирных салонов в Туле и его главбух уклонились от налогов на 160 млн рублей

Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя и его главного бухгалтера, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.
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