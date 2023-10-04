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Мировое обозрение

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Intel займётся перестройкой FPGA-бизнеса, где AMD ей составила серьёзную конкуренцию

Intel займётся перестройкой FPGA-бизнеса, где AMD ей составила серьёзную конкуренцию

В 2015 году корпорация Intel заплатила за бизнес разработчика программируемых логических матриц Altera более $16 млрд, но подобная интеграция ограничила спектр обслуживаемых сегментов рынка, а потому действующее руководство с 1 января следующего года выделит FPGA-бизнес в самостоятельную единицу, а также в течение трёх лет выведет её на фондовый рынок и найдёт как минимум одного стратегического инвестора.

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