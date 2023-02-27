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США рассказали о расколе среди республиканцев из-за помощи Украине

США рассказали о расколе среди республиканцев из-за помощи Украине

В Республиканской партии США наметился раскол относительно объемов предоставляемой Украине помощи. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» американские эксперты, подчеркнув, что этот вопрос может стать одним из наиболее острых в рамках праймериз.

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