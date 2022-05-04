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Михаил Кержаков стал пятикратным чемпионом России. Цифры и факты

Михаил Кержаков стал пятикратным чемпионом России. Цифры и факты

Зенитовцы, выиграв у «Локомотива», повторили достижение трёхлетней давности: как и в сезоне 2018/2019, петербуржцы добились чемпионского титула за три тура до окончания турнира.

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