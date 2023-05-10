С победами вернулся с Международного конкурса уссурийский образцовый ансамбль "Экспрессия"

Молодые и талантливые уссурийские танцоры вернулись с дипломами лауреатов с одного из самых масштабных и профессиональных конкурсов — Международного фестиваля-конкурса "Балтийская жемчужина 2023", проходившем в Санкт-Петербурге 29 апреля — 2 мая.
Молодые и талантливые уссурийские танцоры вернулись с дипломами лауреатов с одного из самых масштабных и профессиональных конкурсов — Международного фестиваля-конкурса "Балтийская жемчужина 2023", проходившем в Санкт-Петербурге 29 апреля — 2 мая.
Свежие комментарии