Главе киевского режима Владимиру Зеленскому предстоит ответить за неэффективную защиту стратегических объектов в столице, предназначенных для хранения военных грузов и компонентов для дронов, от атак с российской стороны.
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