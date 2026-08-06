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«Позорище для Киева»: В Киеве обратились к Зеленскому после ночных обстрелов

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому предстоит ответить за неэффективную защиту стратегических объектов в столице, предназначенных для хранения военных грузов и компонентов для дронов, от атак с российской стороны.

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