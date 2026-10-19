В День повара читайте эксклюзивное интервью Сергея Тернова — одного из самых титулованных шеф-поваров Алтая Барнаульский шеф-повар Сергей Тернов в профессии почти 20 лет.
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