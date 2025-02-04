Движение EcoDava призывает ввести 10-летний мораторий на вырубку лесов в Молдове

Фонд экологического развития EcoDava призывает власти ввести 10-летний мораторий на вырубку лесов в Молдове, указывая на ускоренную деградацию лесных экосистем и необходимость принятия срочных мер по защите окружающей среды.
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