Жители Климовска, пострадавшие от аварии, не будут платить за отопление в январе

Жители Климовска, пострадавшие от аварии в котельной и оставшиеся без тепла в январские морозы, не будут платить за отопление в январе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встреч с жителями микрорайона подмосковного Подольска и старшими по подъездам.