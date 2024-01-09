Самые странные вещи из нашей Вселенной

Наша Вселенная — удивительное место, где можно встретить все, что угодно. Внеземная цивилизация наверняка кроется в одной из далеких Галактик, и, может быть, мы скоро встретим настоящих братьев по разуму.
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